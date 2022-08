Juve, Kostic sta arrivando. La distanza ora è minima

TORINO - Dopo l’inseguimento e il corteggiamento è il momento dell’affondo. Quello in cui si può e si deve portare a casa il bottino. Che nella fattispecie si tratta di Filip Kostic, esterno offensivo sinistro dell’Eintracht Francoforte, il quale con la Juventus ha già trovato l’accordo per il cambio di maglia mentre si è ancora al lavoro tra i due club per limare la distanza. La Juventus partiva da una decina di milioni come offerta mentre i tedeschi avevano un obiettivo di 20 milioni. Anche se la verità sta nel mezzo, per cui si sta cercando di chiudere intorno ai 14-15, bisogna ancora individuare la formula in grado di soddisfare entrambe le parti.

Per cui ci si confronta sulla cosiddetta parte variabile, ovvero i bonus, cioè quella componente economica che dovrà essere versata soltanto al raggiungimento di obiettivi preconcordati sia a livello di singolo, ovvero presenze o i gol del giocatore, che di club, quindi i piazzamenti della Juve in campionato e Champions. La situazione, come si suol dire, è fluida. Nel senso che il marcamento del club sui tedeschi è asfissiante, stile Gentile-Maradona al Mundial ‘82: la volontà e di avere Kostic per la prima giornata di campionato, lunedì sera contro il Sassuolo. I tedeschi sono gente pratica per cui mal sopportano l’idea di trattenere un calciatore che vuole andarsene. E infatti dalla Juventus trapela ottimismo sulla chiusura dell’operazione e anche sulla tempistica. Potrebbe infatti arrivare il momento delle firme nel giro di 48 ore, il che eviterebbe che Kostic partecipasse alla trasferta dell’Eintracht in Finlandia per la finale di Supercoppa Europea con il Real. Kostic ha altro in testa: la Juve.