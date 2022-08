Juve, la cessione di Kean appare inevitabile: ma c’è un problema

TORINO - Lunedì prossimo Moise Kean non avrà il problema di arrivare tardi al raduno visto che è squalificato e salterà quindi il debutto in campionato . L’indisciplinato attaccante, che Massimiliano Allegri ha escluso domenica dal match contro l’Atletico Madrid , appunto per un ritardo, sarà probabilmente multato visto che la società non tollera questi comportamenti. Basterà per invertire la rotta? Difficile, perché il bomber cresciuto nel vivaio bianconero è recidivo. Nel 2017 Paolo Nicolato, allora ct dell’Under 19, escluse Kean e Scamacca per ragioni disciplinari: avevano commesso una ragazzata che aveva fatto perdere la pazienza all’allenatore. Nel giugno 2019, prima della sfida decisiva contro il Belgio dell’Under 21 di Gigi Di Biagio impegnata nell’Europeo, Kean e Zaniolo si presentano in ritardo al risveglio muscolare del mattino, un comportamento che causa l’esclusione per l’attaccante di Vercelli (Zaniolo invece era squalificato). Anche Roberto Mancini lascerà a casa entrambi nel settembre successivo contro Armenia e Finlandia per avere violato il codice etico.

Kean, Juve in ostaggio

Non va meglio neppure nell’esperienza in Premier League con la maglia dell’Everton: al secondo ritardo alla riunione tecnica l’allenatore Marco Silva lo manda in tribuna nella partita contro il Southampton. E il club si arrabbia molto quando Kean partecipa a un festa in piena quarantena. Non si tratta soltanto di ragazzate, ma piuttosto di un comportamento sprezzante: dotato di talento e con tutte le qualità per emergere e diventare protagonista, come lo è stato al Psg, Moise si lascia andare alla sua irrefrenabile superficialità. Eppure lo aveva promesso, l’estate scorsa, che avrebbe messo la testa a posto quando la Juventus lo aveva richiamato a casa per sostituire Cristiano Ronaldo. La partenza improvvisa di CR7, a campionato già iniziato, aveva costretto la dirigenza bianconera a trovare in fretta e furia un bomber e Kean era sembrato, in quel momento, la soluzione più facile: prestito biennale a 10 milioni e riscatto fissato a 28 milioni (piu 3 di bonus) alla fine della stagione 2022-23 al raggiungimento di determinati obiettivi. In realtà, a dodici mesi di distanza, la Juventus è ostaggio di quel contratto. La cessione appare inevitabile visto che Kean ha deluso le aspettative: 1.375 minuti in campo (meno di Bentancur che se n’è andato a gennaio), 6 gol e tre assist. Però per cederlo, in prestito o definitivamente, deve prima comprarlo dall’Everton, ma per investire una cifra così importante deve avere la garanzia di un club seriamente interessato a Kean, che al momento non c’è. E poi quell’obbligo di riscatto tra un anno è una spada di Damocle...