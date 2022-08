Sky: "Juve, slitta l'arrivo di Kostic? Ma l'affare non è in discussione"

"L'arrivo di Filip Kostic a Torino potrebbe slittare a domani, ma l'affare tra Juventus ed Eintracht Francoforte non è in discussione". È quanto riporta Sky Sport secondo cui il forte esterno serbo - in un primo momento atteso quest'oggi nel capoluogo piemontese per le visite mediche e la firma sul contratto - potrebbe sbarcare quindi giovedì 11 agosto. La causa del ritardo sarebbe dovuta alla Supercoppa Europea - in programma stasera e che metterà di fronte i tedeschi ancora proprietari del cartellino del calciatore e il Real Madrid di Carlo Ancelotti - che impedirebbe di fatto alla dirigenza di sbrigare le ultime questioni burocratiche legate al trasferimento.