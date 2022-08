Telegraph: "Lo United vuole chiudere per Rabiot. Murtough in Francia"

Adrien Rabiot è sempre più vicino al Manchester United. Il direttore generale del club inglese John Murtough è in viaggio per la Francia dove incontrerà Veronique, la madre ed agente del centrocampista della Juventus. L'obiettivo è chiudere l'operazione e portare il francese in Inghilterra per metterlo a disposizione di Erik ten Hag.