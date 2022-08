Pellegrini va in prestito, ma la Juve non compra un terzino sinistro

TORINO - Con il passaggio di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte si è diffusa la sensazione che la Juventus possa prendere un terzino sinistro. Ma al momento la voce di corridoio non trova alcun riscontro e nei programmi della Juventus non c'è l'acquisto di un mancino per la difesa. La cessione di Pellegrini non libera un posto, anche perché al conteggio restano quattro esterni: Danilo e Cuadrado per la fascia destra, Alex Sandro e De Sciglio per quella sinistra. E, in emergenza, anche il neoacquisto Filip Kostic potrebbe ricoprire il ruolo di terzino sinistro.