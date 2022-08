Juve, c'è Zelezny: il baby Szczesny soffiato al Psg

TORINO - Piccoli Szczesny crescono. E, proprio come il loro modello di riferimento, scelgono la Juventus per sbocciare . Mentre “Tek” è alle prese con una lesione all’adduttore della coscia sinistra che lo costringerà ad assistere dalla tribuna alle uscite inaugurali della banda di Allegri, il giovanissimo Radek Zelezny sta infatti vivendo le prime giornate da giocatore bianconero: classe 2006, anche lui è polacco e anche lui è un portiere. Piccoli Szczesny crescono, appunto. E piccoli non è che un modo di dire, o in alternativa un’evidenza anagrafica, perché l’ultimo rinforzo per il vivaio bianconero spicca in primo luogo per centimetri e imponente stazza fisica. Arriva dalla Wroclaw Academy , piccola eppur pregiata bottega di Breslavia, come conferma un sempre brulicante mercato in uscita che, due giorni fa soltanto, ha portato sul prestigioso palcoscenico italiano un altro elemento, anche lui un estremo difensore: Erik Siowikowski, un 2005 che si è unito al Venezia. Zelezny ha invece imboccato la via di Vinovo , lungo una tratta che già conosceva bene: il polacco, infatti, aveva sostenuto un provino all’Ale&Ricky nel mese di marzo. E proprio questo personalissimo tour europeo, di grande club in grande club, certifica l’interesse da sempre alto intorno al suo profilo : l’estremo difensore già a 12 anni era stato selezionato per un periodo di prova dallo Sporting Lisbona , mentre lo scorso aprile è stato testato nientemeno che dal Paris-Saint Germain , in occasione di una trasferta transalpina durante la quale aveva avuto modo di conoscere da vicino Donnarumma.

Zelezny, chi è

Tante chiamate e tante buone impressioni, ma la più lesta ad assicurarsi il prospetto polacco è stata proprio la Juventus. Che, così, certifica la particolare attenzione del proprio scouting verso il mercato dell’Est Europa, soprattutto quando l’argomento verte sui portieri. Zelezny è stato inizialmente aggregato all’Under 17, mentre in Under 19 figura Jakub Vinarcik e in Under 23 sta maturando Zsombor Senko. Il primo è un slovacco, classe 2005, prelevato un’estate fa dal Kosice e schierato titolare in Under 17 nella passata annata. Il secondo, ungherese del 2003, a Vinovo è invece di casa già da tre anni: era stato acquistato dall’Haladas nel 2019 e in bianconero sta compiendo passi da gigante, come testimoniano le parate che hanno trascinato l’ultima Under 19 sino alla Final Four di Youth League. Zelezny, perno delle Nazionali giovanili della Polonia, ha cominciato agli ordini del tecnico Panzanaro il fisiologico periodo di ambientamento in Italia e nel calcio italiano, ma non è esclusa una repentina promozione in Under 19 nel corso della stagione. A proposito: dopo aver vinto il Torneo di Aesch in Svizzera e aver chiuso al terzo posto il Memorial Mamma e Papà Cairo, il gruppo di mister Montero questo pomeriggio tornerà in campo. Appuntamento a Vinovo, alle ore 15, per un prestigioso test internazionale contro i pari età del Monaco, a sei giorni appena dall’esordio ufficiale in Primavera 1 sul campo del Sassuolo. Cambio di programma, invece, per l’Under 23, il cui inizio di campionato è slittato al 4 settembre per le note vicende che coinvolgono la Serie C: rinviata l’amichevole con la Reggiana inizialmente in programma per domenica, giornata in cui i ragazzi di Brambilla affronteranno invece il Chisola, formazione di Serie D, in un allenamento congiunto.