Juve, ultimo esame per Milik: Depay e Arnautovic sono sullo sfondo

INVIATO A GENOVA - Il Gran Premio del vice Vlahovic scatterà nelle prossime ore a due passi dall’Allianz Stadium. Appuntamento alla Continassa, dove in giornata il ds Federico Cherubini, il vice presidente Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e l’allenatore Massimiliano Allegri prenderanno una decisione finale sull’attaccante da ingaggiare per rifinire la rosa bianconera. Dopo il lavoro sotto traccia degli ultimi giorni, i dirigenti bianconeri e il tecnico si confronteranno sui pro e i contro tecnici, contrattuali ed economici. Arkadiusz Milik parte in pole position, seguito a ruota da Marko Arnautovic e Memphis Depay. La griglia di partenza è il risultato dei contatti e dei colloqui degli ultimi giorni. Le quotazioni del 28enne polacco del Marsiglia, vicino alla Juventus già ai tempi del Napoli, continuano a salire. L’ipotesi è calda e la pista concreta, anche grazie al feeling con il club francese. In attesa del summit, nessuno si sbilancia negli ambienti bianconeri. Se Milik scatta dalla prima fila, sorpassi e controsorpassi non si possono ancora escludere del tutto. Basti pensare a quanto accaduto a Depay, a un passo dalla fumata bianca tra giovedì e venerdì e poi congelato dalla Juventus fino al vertice di quest’oggi.

Milik in vantaggio Il vantaggio di Milik è il risultato dei passi mossi da Juventus e Marsiglia nel weekend e nelle ultime ore. Tra il club bianconero e l’OM del presidente Pablo Longoria (ex osservatore juventino, proprio come il ds dei francesi Javier Ribalta), c’è un accordo di massima per il centravanti. Le due dirigenze ragionano su prestito con obbligo di riscatto. Alla Continassa hanno in pugno l’ex Napoli, non a caso tenuto novanta minuti in panchina da Igor Tudor nel match di sabato scorso (nelle prime due uscite era partito titolare). Per chiudere l’affare, ormai avviato e avanzato, s’aspetta però ancora il semaforo verde, che potrebbe arrivare nella riunione di oggi. In caso di via libera, Cherubini porterà a termine l’operazione con l’obiettivo di arruolare il connazionale di Robert Lewandowski in tempo per il big match di sabato contro la Roma.

Può succedere di tutto Può succedere ancora di tutto. Compreso che Depay, in ribasso nelle ultime 48 ore, di colpo piazzi lo scatto vincente. L’avvocato dell’olandese, Sebastien Ledure, ha ottenuto l’uscita gratuita del proprio assistito dal Camp Nou e proprio per questo motivo si sarebbe aspettato una chiusura lampo dell’affare. La Juventus, invece, ha preferito temporeggiare, rimandando il si o il no a quest’oggi. I segnali e gli indizi, soprattutto quelli tecnici (Allegri preferirebbe una prima punta strutturata e centrale, l’olandese ama più svariare), non portano in questa direzione. Oggetto di attente valutazioni sono anche le richieste dell’ex Lione: contratto di due anni con opzione per il terzo a 7 milioni netti più bonus. Depay attende notizie, è intrigato dalla Juventus e spera ancora di essere protagonista di un classico sorpasso all’ultima curva. Dell’olandese ha parlato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved: «Stiamo valutando, siamo vigili sul mercato. Depay è un giocatore che può servirci, è in uscita, può anche giocare con Vlahovic e con Kean, è uno dei nomi che stiamo valutando, ma non è l’unico».