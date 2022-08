Milik-Juve, una rincorsa lunga due anni: la scheda del vice Vlahovic

TORINO - Una rincorsa lunga due anni, ma alla fine Arkadiusz (Arek per gli amici) Milik può coronare il sogno di vestire la maglia della Juventus. C’è già andato vicinissimo nel 2020, quando vestiva la maglia del Napoli, se non fosse per il presidente, Aurelio De Laurentiis, che allora si era opposto al suo trasferimento alla Vecchia Signora: dopo Gonzalo Higuain, che Milik ha sostituito proprio nel Napoli, non voleva cedere un altro elemento alla Juventus e rinforzare una rivale, così ha imposto una clausola rescissoria di 50 milioni, nonostante il calciatore fosse in scadenza di contratto e non avesse intenzione di prolungare accettando il rinnovo da 4 milioni. L’attaccante polacco, arrivato a Napoli nell’estate 2016 dopo 4 stagioni all’Ajax, si ritrova così fuori rosa: l’avventura partenopea, non propriamente fortunata perché nell’arco di un anno e mezzo si è rotto due volte il crociato, prima il sinistro poi il destro, restando fuori dieci mesi e frenando così la sua esplosione, è ormai al capolinea dopo 122 partite e 48 gol, e nel gennaio 2021 passa al Marsiglia.

Milik, quando De Laurentiis si oppose alla Juve

De Laurentiis, che non si fida della Juventus e teme che possa prendere il giocatore dal Marsiglia, vorrebbe una nuova clausola che impedisca all’attaccante il ritorno in Italia: non riesce a imporre questa linea però ottiene dal club francese la disponibile a concedere il 30 per cento su una futura vendita del giocatore. Con la cessione di Milik alla Juventus ci guadagna quindi anche De Laurentiis.

Milik, i numeri

L’impatto del polacco nel Marsiglia è più che buono: nei primi 6 mesi della sua avventura francese totalizza 16 presenze e 10 gol, per una media realizzativa di una rete ogni 131 minuti, numeri da grande attaccante. Media che addirittura migliora nella seconda stagione, con un centro ogni 116’: in totale, comprese le tre presenze di quest’anno in Ligue 1, sono 55 i gettoni e 30 i gol, più di una realizzazione ogni due partite, numeri da bomber, tanto più se abbinati anche al ritorno in Champions League del Marsiglia.

Milik, un gol alla Juve

In carriera Milik ha segnato un solo gol alla Juventus con la maglia del Napoli: una rete su rigore, che però è valso un titolo perché si trattava della finale di Coppa Italia 2019-20. Dal dischetto il polacco ha avuto la palla decisiva e ha dimostrato di possedere una grande freddezza, castigando la Vecchia Signora. Abile nei colpi di testa, Milik ha tra i suoi colpi anche le punizioni: può così degnamente sostituire Paulo Dybala. Senza dimenticare il tiro dalla distanza, altra arma del suo bagaglio da attaccante mancino.