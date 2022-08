Juve U23, ufficiale Besaggio dal Genoa

TORINO - Ora è ufficiale, Michele Besaggio è un nuovo calciatore della Juve U23. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera attraverso i propri social. Il trequartista classe 2002, a lungo corteggiato dalla Vecchia Signora - tutto è cominciato a margine della trattativa tra il club torinese e il Grifone per Andrea Cambiaso - arriva con la formula del prestito per un anno con diritto di riscatto. Massimo Brambilla, dunque, potrà ora contare sul suo nuovo gioiellino. Prima volta in doppia cifra la scorsa stagione per il 20enne, che ha chiuso con 11 reti in 31 presenze in campionato.