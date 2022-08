Milik alla Juve, è ufficiale: "Non vedo l'ora di vedervi allo stadio"

TORINO - Ora è ufficiale, Arkadiusz Milik è un nuovo calciatore della Juve . È il polacco l'attaccante scelto dalla società bianconera per completare il reaprto offensivo da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Questo il comunicato del club: "La rosa bianconera e, nello specifico, l’attacco bianconero si arricchisce. Da Marsiglia arriva, in prestito, Arkadiusz Milik che da oggi è un giocatore della Juventus".

La nota sul sito del club bianconero prosegue con un excursus della carriera del polacco : "Nato in Polonia, a Tychy, nel 1994 Arek è un attaccante che, come abbiamo imparato a conoscerlo durante la sua prima avventura italiana, oltre ad avere una straordinaria forza fisica, è abile nel gioco aereo ed è soprattutto molto pericoloso in area di rigore. In sintesi, un giocatore con il forte senso del gol. E quanto appena detto, lo dimostrano i numeri. Milik, nella sua ultima esperienza in Ligue 1, ha totalizzato 55 presenze segnando 30 gol, da gennaio 2021, diventando il giocatore ad aver segnato più reti con la maglia dell'OM in tutte le competizioni. Tornando agli inizi, Arkadiusz cresce calcisticamente in Polonia, nel Górnik Zabrze, dove esordisce da titolare a 17 anni. Nel gennaio del 2013 passa al Bayer Leverkusen, prima di andare a giocare una stagione in prestito all’Augsburg. Poi il passaggio nella squadra più vincente d’Olanda, l’Ajax dove in due anni segna 47 gol in 76 partite. Statistiche importanti che gli valgono la chiamata dall’Italia e nello specifico dal Napoli dove Milik rimarrà quattro stagioni diventando anche il migliore marcatore polacco della Serie A con 38 reti all’attivo, superando Zielinski (37) e Boniek (31). Saranno complessivamente 48 i gol segnati nella sua esperienza italiana. E nel suo periodo in Serie A è stato il quinto giocatore con la migliore media minuti/gol (con minimo 30 reti segnate) nel torneo: un gol ogni 135’. Adesso l’Italia lo attende di nuovo, questa volta per vestire il bianco e il nero, i nostri colori, e soprattutto per continuare ad aggiornare i suoi numeri. Benvenuto, Arek!".

I dettagli dell'affare

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha specificato anche i dettagli dell'affare: l'accordo con il Marsiglia è per l’acquisizione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Milik, a fronte di un corrispettivo di 0,8 milioni, oltre ad oneri accessori di 0,1 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. "Inoltre, l’accordo prevede - si legge sempre sul comunicato - la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatorea fronte di un corrispettivo pattuito pari a 7 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a 2 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".

La maglia numero 14

Come trapelato già nella giornata di ieri, quando Milik si è sottoposto alle visite mediche di rito al J-Medical, l'attaccante polacco ha scelto ufficialmente la maglia 14 per questa sua avventura alla Juve. Si tratta della prima volta che indossa questo numero in carriera: finora aveva utilizzato il 99 con il Gornik Zabrze, il 16 con il Bayer Leverkusen, il 9 con l'Augusta, 32, 19 e 9 con l'Ajax, il 99 con il Napoli e 19, 9 e 12 con il Marsiglia. Con la nazionale polacca, invece, usa solitamente il 7 (in passato anche il 17, il 20 e il 23).

Le prime parole

Sui canali social della Juve e dello stesso giocatore sono arrivate anche le prime parole da bianconero: "Ciao ragazzi, sono Arek Milik. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Ciao ciao", dice il polacco in inglese in un video postato dal club bianconero. A seguire arriva pure un tweet del calciatore: "Eccoci Juve, pronti per questa nuova fantastica sfida. Fino alla fine".