Juve, Milik scalpita: "Torno in Italia in una grande squadra"

TORINO - "Sono molto emozionato, è un bellissimo giorno per me". Ai microfoni della tv ufficiale bianconera, Arkadiusz Milik regala le sue sensazioni da neo attacacnte della Juventus. "Ho firmato per una grande squadra, il club più grande che esiste. Sono molto contento, anche perchè sono tornato in Italia dove sono stato quattro anni. In Francia mi sono trovato bene, anche se ho dovuto ambientarmi e cambiare modo di stare in campo e di giocare. E' stata una bella esperienza, ma mi mancava il campionato italiano e ora sono davvero felice di poter dare il mio contributo".