Cessioni Juve, sprint finale: il futuro di Arthur, Rovella, Fagioli e Zakaria

TORINO - A tre giorni dalla fine del mercato la Juventus ha l’impellenza di cedere per sfoltire una rosa che, a oggi, conta 27 elementi (e all’appello manca ancora Leandro Paredes) e per abbassare il monte stipendi. Soprattutto a centrocampo il ds Federico Chrubini sta lavorando sia in entrata (per l’argentino del Psg, appunto) ma soprattutto in uscita.



Dopo due mesi alla ricerca di una destinazione per Arthur Melo, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic nell’estate 2020 però mai sbocciato sotto la Mole nonostante l’alto costo dell’operazione (82 milioni, bonus compresi), tanto che adesso è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, serviranno queste ultime 72 ore. Tramontata l’ipotesi Everton perché il club inglese si è assicurato Gana Gueye dal Psg, restano vive le ipotesi Sporting e Nizza. Negli ultimi giorni sono emersi gli interessamenti di alcuni club inglesi, francesi e portoghesi, mentre nelle scorse settimane era stato il Valencia di Rino Gattuso a farsi avanti: al tecnico italiano sarebbe piaciuto il brasiliano, ma il club non poteva permettersi il prestito e l’ingaggio.





Tra le due opzioni, Nizza e Sporting, Arthur preferirebbe il trasferimento in Portogallo perché avrebbe la possibilità di disputare la Champions: la squadra allenata da Ruben Amorim è inserita nel girone con Marsiglia, Tottenham ed Eintracht Francoforte. La formula è quella del prestito: una cessione definitiva, a prezzi decisamente più bassi rispetto a quanto pagato al Barça, non è al momento contemplata perché comporterebbe una minusvalenza che il club non intende scrivere a bilancio.

