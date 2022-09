MD: “Liverpool, Arthur già bocciato: Klopp vuole ridarlo alla Juve”

L’avventura di Arthur al Liverpool potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il centrocampista brasiliano, arrivato in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto fissato a 37,5 milioni di euro, è passato dalla Juventus ai Reds nell’ultimo giorno di mercato. Sebbene non sia passato neanche un mese, però, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo Jurgen Klopp lo vorrebbe già fuori dalla squadra. Il brasiliano ex Barcellona era sbarcato a Liverpool con l’intento di trovare più spazio (che nella sua esperienza alla Juve non ha di fatto mai avuto) in vista del Mondiale in Qatar, ma fino a questo momento ha collezionato solo 14 minuti complessivi in campo. Arthur sarebbe stato dunque bocciato immediatamente dal tecnico dei Reds e la società inglese starebbe cercando in tutti i modi di ridarlo il prima possibile alla Vecchia Signora.