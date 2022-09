Caso Pogba, Mathias confessa: "Il video su Paul è solo opera mia"

TORINO - Mathias Pogba, il fratello maggiore di Paul, è in stato di fermo insieme ad altre persone, come scritto da Le Monde nei giorni scorsi, e mentre è in custodia ha confessato, secondo Le Parisien, di essere l'unico fautore del video pubblicato il 27 agosto, in cui prometteva "rivelazioni" sul centrocampista della Juventus. In realtà, queste dichiarazioni di Mathias vanno nella direzione contraria rispetto alle parole di Paul, secondo cui Mathias era "sotto pressione" da parte di persone che volevano estorcergli denaro. Quest'ultimo, la scorsa settimana, attraverso la voce del suo ex avvocato, si è detto "del tutto estraneo a qualsiasi manovra di estorsione nei confronti del fratello Paul".