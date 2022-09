Juve, focus sulla fascia destra: obiettivi e occasioni per l’attacco

TORINO - Se in difesa Cherubini è focalizzato sulla sinistra, in attacco le attenzioni sono concentrate sulla fascia opposta. Juan Cuadrado e Angel Di Maria, oltre all’età (sono entrambi 34enni), hanno in comune la scadenza dei rispettivi accordi con la Juventus: 2023. Quello del colombiano difficilmente verrà prolungato. Per quanto riguarda l’argentino molto dipenderà dal giocatore stesso, il quale in estate ha chiesto - e ottenuto - un accordo annuale per sentirsi libero di tornare in Argentina, nell’amato Rosario Central, a partire dalla prossima estate.