Juventus, Potter su Zakaria: le parole del tecnico del Chelsea VIDEO

Il tecnico del Chelsea Graham Potter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League tra i Blues e il Brentford. L'allenatore dei londinesi si è anche soffermato sul futuro di Denis Zakaria, centrocampista in prestito dalla Juventus: “Addio a gennaio? Non è stata presa assolutamente alcuna decisione in questo senso. Denis si sta allenando bene ed è pronto ad aiutare la squadra. Non stiamo parlando di nulla, fa parte del gruppo. Sta dimostrando pazienza ed è in attesa di un’occasione” ha dichiarato Potter.