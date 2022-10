Juventus, guarda che gol Mudryk con lo Shakhtar!

GLASGOW (Scozia) - La Juventus continua a non perdere di vista Mykhaylo Mudryk, che dal proprio canto continua a brillare con la maglia dello Shakhtar, rivelando al mondo il suo talento purissimo. L'esterno offensivo classe 2001 ha già messo a referto 3 reti e 2 assist in 5 partite di Champions League. L'ultimo è arrivato proprio ieri, nella sfida valida per il 5° turno della fase a gironi, in trasferta contro il Celtic: con lo Shakhtar sotto di un gol, al 57' Mudryk ha concretizzato un devastante contropiede della formazione ucraina, accentrandosi al limite dell'area di rigore e calciando con il destro all'incrocio dei pali opposto. Un autentico golazo, del quale la Juventus avrà sicuramente preso nota...