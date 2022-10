La Juventus ha messo sul taccuino un fenomeno: è il post Di Maria?

TORINO - Il biondo ha messo le ali. E vola, da qui a là, spingendo sull'acceleratore. Il biondo mancino che sa stare a destra e ovunque vuoi è l'ultimo talento della scuola Shakhtar ed è finito sui taccuini delle big d'Europa. Anche la Juventus lo segue da tempo. Il biondo che fa tremare il mondo si chiama Mychajlo Mudryk, ha 21 anni e ti sfida così: provate a prendermi, se ci riuscite . Tuttocampista con il 10 sulle spalle, ama partire da dietro e finire in porta, magari segnando. Un flash. Un artista del dribbling. All'ala o in mezzo, l'importante è inventare. E colpire. ?

Mudryk, il prezzo sale

Contro il Real Madrid, in Champions, ha fatto un figurone. E football24tv azzarda che il prezzo è già raddoppiato, che 15 milioni non bastano più. Il ds dello Shakhtar, l'ex totem nazionale croato Dario Srna, visto anche nel Cagliari a fine carriera, lo presenta così: «Nel suo ruolo è il terzo miglior giovane al mondo dietro a Vinicius Jr e Mbappé». Non sarà ai Mondiali in Qatar, quindi la vetrina, oltre al campionato ucraino, ricominciato a porte chiuse e con gli allarmi bomba continui anche al nord, è proprio la Champions League dove può guidare la squadra agli ottavi. La Premier si è mossa per lui, dal Chelsea al Liverpool, ma la Juventus non molla la presa, pensando già al dopo Angel Di Maria.

Mudryk, che storia, tra calcio e bombe

Il biondo è nato a Krasnograd, città ucraina dell’Oblast di Kharkiv che è tuttora una delle zone maggiormente interessate dalla guerra. Cresciuto nelle giovanili del Metalist, poi è passato al Dnipro e quindi nel 2016 allo Shakhtar, dove si trasferisce nel 2016. Il club lo manda a maturare all’Arsenal Kyiv e al Desna Cernihiv. Rientra all'ovile quando in panchina c'è De Zerbi: diventa titolare. E l'Europa il suo palcoscenico. Un modo anche per lasciarsi alle spalle la paura, il frastuono delle bombe e gli allarmi che mandano gli ucraini nei rifugi.