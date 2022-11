Thuram jr seguito dalla Juventus: di padre in figlio anche al Mondiale

TORINO - Il papà Lilian con la Francia ha sollevato al cielo la Coppa del Mondo 1998, con peraltro, da difensore centrale, una doppietta in semifinale alla Croazia entrata di diritto nella storia del calcio. Ora Marcus Thuram, da attaccante del Borussia Moenchengladbach, sogna di imitarne le gesta al Mondiale in Qatar: il ct Didier Deschamps, che di papà Lilian era compagno sia in Nazionale sia nella Juventus, lo ha chiamato come ventiseiesimo convocato della spedizione che punta a una leggendaria doppietta, dopo il trionfo di 4 anni fa in Russia. Marcus sta impressionando in Bundesliga, anche se sarebbe approssimativo affermare che si tratti di una sorpresa: la sua crescita è stata progressiva e in questa prima parte di stagione ha avuto un impatto devastante che va oltre la forza dei già consistenti numeri. In 15 partite in Bundesliga il francese ha messo a segno 10 gol e confezionato 3 assist, medie che aumentano se si prende in considerazione la Coppa di Germania (2 gare, 3 reti e un assist). Ha colpito anche il Bayern Monaco che infatti, come spesso succede, lo ha inserito nella lista dei desideri di mercato per la prossima stagione: Thuram è infatti in scadenza di contratto e al momento non ci sono segnali di rinnovo con il Borussia Moenchengladbach.