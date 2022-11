Juve, operazione fasce: per gennaio l'obiettivo è Malo Gusto

C’è un ragazzo che sulla fascia corre come il vento e che già da bambino faceva parlare di sé, da predestinato. Il suo nome poi rimane impresso a tutti gli osservatori che vanno a visionarlo perché difficile da dimenticare: si chiama Malo Gusto ed è l’ultimo prodotto di pregio della gioielleria Lione. Anche gli scout bianconeri se lo ricordano bene e non soltanto per i dati anagrafici o per la capigliatura ciondolante quando scatta da una parte all’altra del campo: il terzino destro classe 2003 (la stessa età del Golden Boy italiano Fabio Miretti, tanto per intenderci) è uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e si sta confermando ai massimi livelli disputando una stagione da protagonista e da titolare fisso nel Lione in Ligue 1.

Malo Gusto: ruolo e caratteristiche Malo Gusto ha il doppio passaporto, francese (è nato in Francia a Décines-Charpieu) e portoghese (suo Paese di origine), ma a livello giovanile ha scelto la Nazionale transalpina con la quale ha svolto tutta la trafila dall’Under 16 fino all’Under 21 da sotto età. Nell’Acedemy del Lione è arrivato 16enne e da quel momento è stato dirottato sulla fascia, come da lui stesso raccontato in un’intervista: «All’inizio dovevo supplire all’assenza di un compagno che si era infortunato in una categoria superiore alla mia, cioè in Under 17. L’allenatore mi ha messo terzino destro e ho giocato bene, così da lì in avanti l’allenatore non miha più cambiato». Un’intuizione fortunata per il club e anche per il ragazzo, che da quel ruolo di terzino destro non si è più spuntato e che adesso è finito nel mirino dei principali club d’Europa. Malo Gusto gioca sia da laterale della difesa a 4 sia più alto, all’altezza dei centrocampisti, nel 3-5-2 o nel 3-4- 1-2, e la sua giovane età unita alle qualità tecniche lo hanno reso un pezzo pregiato del mercato dal quale il Lione non vorrebbe separarsi e per il quale chiede tra i 15 e i 20 milioni. Già qualche mese era stato il Milan di Maldini e Massara, sempre attenti al mercato dei giovani talenti in particolari dalla Francia e dal campionato francese, a valutarne la fattibilità dell’operazione, ma anche la Juventus lo segue da tempo e adesso è arrivato il momento di affondare il colpo considerando la situazione bianconera sulle fasce.