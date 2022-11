Juve, quasi la difesa del secolo

TORINO - Non solo la miglior difesa della Serie A. Quella che domenica sera ha chiuso la partita con la Lazio senza subire gol per la sesta giornata consecutiva è anche, dopo 15 turni di campionato, la seconda miglior difesa juventina del ventunesimo secolo in Serie A, alla pari con quella della Juventus 2004-05 , la prima formazione bianconera targata Fabio Capello : dunque Buffon , Zebina , Thuram , Cannavaro e Zambrotta , come assetto base della linea arretrata, senza dimenticare che non subire gol è merito di tutta la squadra.

Ancora Max

Quale Juventus, però, dalla stagione 2000-01, dopo 15 giornate aveva incassato ancora meno gol di quella attuale? Un’altra Juventus allenata da Massimiliano Allegri, la sua prima in assoluto, per la precisione: nel campionato 2014-15, infatti, la squadra bianconera subì 6 reti nelle prime 15 giornate, una in meno di adesso. grazie a una fase difensiva imperniata su Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. In realtà c’è anche un’altra Juventus, in questo secolo, ad aver subito soltanto 6 gol dopo 15 giornate: ma è quella che nel 2006-07 dominò un campionato di Serie B per il quale era fuori scala.

Precedenti benauguranti

Dai confronti con le due Juventus di Capello e Allegri appena citate emergono precedenti benauguranti per l’attuale squadra bianconera. Sia nel 2004-05 che nel 2014-15, infatti, la Juve concluse la stagione vincendo lo Scudetto. In nessuno dei due casi c’era un’avversaria che volava come il Napoli attuale (sia la Juve di Capello che quella di Allegri dopo 15 turni erano prime, con 38 e 36 punti), ma intanto per la Juve è importante essere tornata solida come nelle sue versioni migliori. E’ un buon punto per cominciare a inseguire.