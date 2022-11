Karsdorp, è finita con Mourinho e la Roma. La Juve osserva

TORINO - Il futuro di Karsdorp è sempre più lontano da Roma e dalla Roma. Dopo una settimana di vacanza concessa da Mourinho, oggi la formazione giallorossa si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Assenti ovviamente i nazionali ai Mondiali, oltre agli infortunati, ma non c'era anche Karsdorp, ufficialemente senza una motivazione. Mourinho non lo aveva convocato per la gara di domenica scorsa contro il Torino, il terzino aveva deciso di partire per l'Olanda insieme alla famiglia: da allora non si è saputo più nulla. Karsdorp ha così certificato, se ce ne fosse bisogno, il suo addio nella finestra di mercato invernale. Probabile che la Roma decida di multarlo.