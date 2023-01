Juventus, Di Maria e i contatti con il Rosario Central: conferme dall'Argentina

Miguel Angel Russo conferma i contatti tra Angel Di Maria e il Rosario Central. "Siamo in contatto con Di Maria. Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, sono sicuro" ha dichiarato il tecnico del club argentino in un'intevista a 'D Sports Radio'. Il calciatore della Juventus non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera al Rosario Central e con i bianconeri ha firmato un contratto di un solo anno. A fine stagione, quindi, potrebbe già lasciare Torino e tornare in Argentina, per chiudere una carriera ricca di soddisfazioni e trofei.