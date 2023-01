Lucio e Max: Napoli-Juve alla toscana

TORINO - L'incrocio scudetto è alle porte . «Ma non è decisiva», ha sentenziato qualche giorno fa Luciano Spalletti . Vero per il Napoli, forse, ma non per la Juventus, almeno per quanto riguarda la speranza bianconera di rientrare nella corsa per il tricolore, traguardo anche solo impensabile qualche settimana fa. Adesso la Juventus ci crede , dopo 8 vittorie consecutive in cui ha blindato la porta. Ora arriva la prova più difficile , quella contro uno degli attacchi più esplosivi della Serie A e contro quel Victor Osimhen che a tratti sembra davvero inarrestabile.

Protagonisti in panchina

Toscani, dai caratteri e storie diverse, uniti dalla voglia di vincere: Luciano Spalletti-Max Allegri è una sfida nella sfida. Con Lucio che parte da +7 in classifica e il ruolo, a volte scomodo, di favorito, mentre il livornese è in modalità rimonta, in missione per cercare un'impresa straordinaria in campionato. A Spalletti potrebbe bastare anche il pari, però il Napoli non è squadra che si abbandona ai calcoli: gioca a viso aperto, per dominare, sempre e comunque. Una situazione in cui la Juventus ha dimostrato di poter sguazzare: contro chi lascia qualche spazio, i bianconeri non perdonano, di corto muso.