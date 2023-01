Juve-Roma, sfide segrete: Holm in salita. C'è Henrichs

Il mercato della Juventus in estate dovrà per forza tenere conto di cosa succederà fuori dal campo, nelle varie aule di tribunale: le decisioni, in entrata come in uscita, saranno strettamente collegate allo scenario che andrà a profilarsi nei prossimi mesi. Ma l’esigenza sulla fascia destra resta, al netto di ciò che potrà o meno capitare ai bianconeri: la permanenza di Cuadrado - il cui contratto scade a giugno - è poco probabile, quantomeno. E in quel settore del campo resterebbe, in teoria, il solo De Sciglio, con Cambiaso che rientrerà dal prestito al Bologna (ma il terzino dell’Under 21 di solito agisce a sinistra, pur potendo disimpegnarsi pure sull’altra corsia). Insomma, servirà un cambio generazionale che difficilmente verrà anticipato in questa sessione di mercato: manca solo una manciata di giorni alla chiusura delle trattative (martedì la deadline) e in questa fase le priorità bianconere sono altre, con il club concentrato nelle battaglie extra calcistiche e la squadra di Allegri focalizzata sul campo. Si ragiona sul futuro, dunque sull’estate, e in quel ruolo il nome principale resta quello di Holm dello Spezia. Ma anche in questo caso la Juventus sarà costretta a cercare una rimonta, perché la Roma si sta muovendo in parallelo per lo svedese e sembra in fase di sorpasso. Ma entriamo nel dettaglio. La Roma di Mourinho è una delle protagoniste di questi ultimi giorni della sessione invernale, anche se tutto, per i giallorossi, ruota attorno al futuro di Zaniolo, più volte in passato associato ai bianconeri, però ormai fuori da ogni progetto juventino. In attesa di capire come si concluderà quella che è a tutti gli effetti la telenovela, c’è un altro romanista in uscita attorno al quale può ruotare pure il futuro di Holm: si tratta di Shomurodov, con l’uzbeko che, rimasto per mesi ai margini del progetto tecnico guidato da Mourinho, andrà in prestito allo Spezia. E l’operazione infatti potrebbe consentire alla Roma di mettere le mani pure su Holm, opzionandolo proprio all’interno dell’operazione Shomurodov: lo svedese classe 2000, la cui valutazione si aggira attorno ai 12 milioni, resta un obiettivo bianconero, ma il rischio è che la Roma abbia messo la freccia.