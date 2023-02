Juve, senti AS: "Vlahovic, non solo Premier: il Real Madrid c'è"

MADRID (Spagna) - Nonostante le recenti parole di Ancelotti ("Abbiamo già Benzema ") , il Real Madrid non avrebbe rinunciato all'idea di portare nella capitale spagnola Dusan Vlahovic . Secondo quanto riferito da As, infatti, la Juventus - alla luce di qualche difficoltà economica, che potrebbe essere enfatizzata dai problemi extra-campo, soprattutto nel caso di una stagione senza coppe europee - avrebbe individuato nel bomber serbo il sacrificio necessario da compiere la prossima estate. Il quotidiano iberico afferma inoltre di aver appreso come il club bianconero avrebbe trattato la cessione dell'ex Fiorentina già lo scorso gennaio con un club di Premier, "presumibilmente lo United", si legge.

"Vlahovic, ecco quanto chiede la Juventus"

La Juventus - riferisce sempre As - avrebbe chiesto una cifra compresa tra i 100 e i 120 milioni di euro e, sul punto di formalizzare la cessione in Premier, a bloccare tutto sarebbe stato l'agente di Vlahovic. Sulle colonne del quotidiano madrileno, ad ogni modo, si legge come il Real - a conoscenza della situazione in casa bianconera, della recente trattativa naufragata e alla luce dell'impossibilità di arrivare ad Haaland e/o Mbappé prima del 2024 o del 2025 - avrebbe individuato nel bomber serbo il profilo ideale per iniziare ad impostare il nuovo ciclo che, per motivi anagrafici, dovrà prima o poi fare a meno di Benzema.