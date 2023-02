Juventus su Ferguson del Bologna: la conferma dell’agente

La Juventus punta Lewis Ferguson ma deve fare i conti anche con il Milan. Lo ha confermato Bill McMurdo, agente del calciatore del Bologna, ai microfoni di Record Sport. McMurdo ha dichiarato: "So per certo dell'interesse del Milan e della Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste".