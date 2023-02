Juve, Alex Sandro e il record che si avvicina: la rinascita e una leggenda bianconera nel mirino

La storia tra Alex Sandro e la Juventus dovrebbe continuare ancora, almeno, per un'altra stagione. Il brasiliano è in scadenza a giugno 2023 ma le sue ultime prestazioni sembrano aver convinto la dirigenza bianconera a rinnovargli il contratto fino a giugno 2024. Lo spostamento da terzino a centrale di sinistra nella difesa a tre di Allegri ha giovato al giocatore e al rendimento complessivo della squadra. Dopo alcune stagioni non esaltanti e clamorosi errori che i tifosi juventini fanno fatica a dimenticare (come quello sul gol di Sanchez che ha regalato all'Inter la vittoria della Supercoppa all'ultimo minuto dei supplementari), Alex Sandro sembra rinato.

Alex Sandro e il record di Nedved

E ora, grazie a questa rinascita, punta una leggenda bianconera e il suo record, per entrare nella storia della Juve. Il brasiliano dovrebbe rinnovare con i bianconeri per un altro anno. Nel suo contratto c'è una clausola particolare: al raggiungimento delle 40 presenze in stagione, il contratto si allungherà in automatico a giugno 2024. In caso di prolungamento di contratto, Alex Sandro potrà provare a superare il record di Pavel Nedved, che è il giocatore straniero con più presenze (327) nella storia della Juve. Il brasiliano è a quota 299 e potrebbe raggiungere le 300 presenze in bianconero nel derby contro il Torino. Tra l'ultima parte della stagione in corso e l'eventuale prossima annata con la Juve, quindi, avrà la possibilità di superare una leggenda bianconera come la Furia Ceca e diventare il calciatore straniero sceso in campo più volte con la maglia della Vecchia Signora.

Alex Sandro e i trofei con la Juve

Alex Sandro è arrivato a Torino ad agosto 2015, dal Porto, ed è diventato un punto di riferimento della squadra bianconera per molti anni. Conquistando e poi mantenendo il posto da titolare. E' uno dei giocatori che ha vinto di più nella storia della Juve: ha conquistato 5 scudetti, 4 volte la Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa italiana.