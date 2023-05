“La Juve monitora Pau Torres”, l’indiscrezione dalla Spagna

Dalla Spagna: la Juve è vicina a Pau Torres

Stando a quanto riferisce l'autorevole quotidiano spagnolo "Sport", Pau Torres è vicino al club bianconero anche se non è stata presa ancora nessuna decisione ufficiale e il calciatore abbia mostrato in più di una circostanza la sua fedeltà e il suo amore al Villareal, declinando offerte milionarie come quella avanzata dal Tottenham due estati fa. Pau Torres vuole giocare a tutti i costi la Champions League nella prossima stagione. Il Villareal è attualmente a 6 punti dalla Real Sociedad, quarta in classifica nella Liga.