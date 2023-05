Scalvini e Maehle, Atalanta-Juventus è anche calciomercato

BERGAMO - Nelle ultime due sessioni di mercato, sia in estate che a gennaio, le voci di un interessamento della Juventus per Giorgio Scalvini e Joakim Maehle si sono susseguite sull'asse Bergamo-Torino. Parliamo di un difensore classe 2003 che in stagione ha giocato finora 27 partite su 33 in campionato (23 da titolare) e dell'esterno titolare (classe 1997) della Danimarca che può muoversi da laterale a tutta fascia sia sulla destra che a sinistra. Due giocatori che per Gasperini, in questo momento, sono dei titolarissimi e che hanno avuto durante il campionato crescita e spazio molto diversi tra loro.