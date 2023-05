McKennie torna alla Juve: salta l'acquisto del Leeds dopo la retrocessione

Una stagione da dimenticare per il Leeds che saluta la Premier League retrocedendo nell'ultima giornata dopo il ko per 4-1 contro il Tottenham. La discesa dei Whites in Championship apre la pagina del mercato Juventus con il futuro di Weston McKennie che sarà in bianconero. Si perchè il centrocampista statunitense era stato prestato ai Whites per cercare quella continuità che con Allegri aveva trovato pochissimo nella prima parte di stagione. Invece in terra inglese è arrivata la retrocessione per McKennie e così il riscatto da 35 milioni di euro garantito alla Juventus in caso di permanenza in Premier League è sfumato.