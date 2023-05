Juve, su Vlahovic le big d'Europa: il Bayern si aggiunge alla Premier

TORINO - La complicata stagione della Juventus è ormai agli sgoccioli e c'è il futuro da programmare in attesa di conoscere quali saranno le decisioni di Ceferin sulla partecipazione dei bianconeri nelle competizioni Uefa. Di sicuro per la Juve non ci sarà la Champions League con la sconfitta casalinga contro il Milan che ha certificato la matematica esclusione dalla massima competizione europea, un'assenza che potrebbe influire molto sul prossimo mercato. In cima alla lista dei desideri dei top club europei, nonostante un'annata difficile, c'è Dusan Vlahovic sul quale sono pronte a piombare le maggiori squadre di Premier e non solo.

Vlahovic, interesse del Bayern Monaco

Le voci di un interesse per Vlahovic da parte di Chelsea e Manchetser United circolano ormai da tempo. La Juventus riflette ed intanto anche in Germania si sono attivati i radar sull'attaccante serbo. Dopo il trionfo in Bundesliga dell'ultima giornata, il Bayern Monaco è intenzionato a trovare un nuovo numero 9 per poter tornare ad essere competitiva anche in Europa. Secondo il quotidiano Bild, l'interesse dei bavaresi per Vlahovic sarebbe vero e concreto, ma la concorrenza dei club di Premier è agguerrita. Il mercato è pronto ad accendersi, Dusan Vlahovic è l'oggetto del desiderio delle big europee.