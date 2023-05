Juve, ora l’Uefa: ma niente ansia. In ballo un anno, tutte le possibilità

La Juventus patteggia , la Uefa osserva. La strategia dei legali bianconeri, messa in pratica nella giornata di ieri con l’avvallo della Procura Federale , ha raggiunto il duplice obiettivo di attutire le sanzioni sul fronte manovre stipendi e di cristallizzare la situazione riguardo il filone plusvalenze. Il quadro nell’alveo della giustizia sportiva italiana, in attesa dei risvolti penali nei prossimi anni, è dunque definito e definitivo . Quanto atteso da Ceferin per azionare, eventualmente, i propri strumenti coercitivi.

Già, eventualmente. Riguardo azioni della Uefa a carico della Juventus, ad oggi, non v’è certezza. Anche perché il verdetto più importante, ovvero l’esclusione dalla prossima Champions League e dai 60-70 milioni almeno che ne conseguono, è già stato vergato, per giunta senza che Ceferin si sia dovuto “sporcare le mani”. Nei prossimi giorni il massimo organismo europeo recepirà le sentenze maturate in Italia, quindi farà il proprio corso anche il fascicolo aperto in merito al settlement agreement concordato con il club bianconero nello scorso autunno, la cui veridicità dei parametri dovrà essere nuovamente passata al vaglio. Da queste valutazioni emergerà se e come la Uefa intenderà muoversi.