Diretta patteggiamento Juve, processo per manovra stipendi: oggi si chiude

Giornata importante in casa Juventus per il secondo filone di indagine, quello relativo alle manovre stipendi, gli scambi con altre società e i 'particolari' rapporti con gli agenti. La società bianconera ha chiesto alla Figc di anticipare l'udienza, prevista inizialmente per il 15 giugno, davanti al Tribunale federale. Tramite il Chief Football Officier Calvo e il presidente Ferrero, la Juve ha deciso di chiedere il patteggiamento e chiederà di essere punito con una maximulta. La mossa dei bianconeri è finalizzata alla conclusione dei procedimenti a suo carico, per provare ad evitare nuove penalizzazioni e altre questioni extra-campo che potrebbero condizionare anche la prossima stagione. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito.