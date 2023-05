Roma, Dybala e Spinazzola in gruppo: recuperati per il Siviglia

La Roma si prepara alla finale di Europa League contro il Siviglia e dalla rifinitura arrivano anche notizie positive in merito alle condizioni di Dybala e Spinazzola . Entrambi i giocatori sono regolarmente in gruppo assieme ai compagni e sono recuperati per la partita di domani sera, mercoledì 31 maggio, alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest.

Può sorridere Mourinho almeno per quanto riguarda il recupero di due pedine importanti della squadra in vista della finale di Europa League. Dopo gli infortuni subiti, Dybala e Spinazzola stanno svolgendo l'allenamento con il resto della squadra. Il primo a scendere in campo è proprio l'esterno, apparso sorridente e recuperato dal guaio muscolare accusato nella semifinale contro il Bayer Leverkusen. Dopo di lui anche tutti gli altri compagni sono scesi in campo, tra cui anche la Joya, che ha tanto voglia di giocare questa partita importante per i giallorossi.