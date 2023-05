Dybala, la Joya Roma a Budapest: "Voglio l'Europa League con Mourinho"

Dybala, recuperato in extremis per la finale di Europa League che vedrà la Roma sfidare gli specialisti del Siviglia - hanno vinto il trofeo ben sei volte, record assoluto - mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, ha rilasciato un'intervista al portale tedesco Kicker nel quale ha parlato sia della sfida contro gli spagnoli che del suo arrivo alla Roma in estate. A proposito della gara contro la formazione di Mendilibar commenta: "Sarebbe qualcosa di enorme poter scrivere la storia di questo club, la Roma è sempre stata una squadra affascinante. L'inno, l'incredibile passione e la positiva follia dei tifosi. Ma è solo quando mi sono trasferito qui che ho davvero capito che qua il calcio è sopra a tutto il resto".