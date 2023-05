La Juventus patteggia, ma il realismo non cura il senso di ingiustizia

Se non puoi vincere, almeno non perdere: uno sport che prevede il pareggio è quasi sempre una metafora più efficace per spiegare la vita, molto spesso intrappolata nelle sfumature intermedie che separano la vittoria dalla sconfitta. La Juventus oggi patteggerà con la giustizia sportiva e chiuderà definitivamente la vicenda giudiziaria che - come dice Allegri - ne ha impallinato la stagione. Salvo altri colpi di scena (occhio, perché non ne sono mancati, in quelle aule, da gennaio in poi), non prenderà altri punti di penalizzazione, ma solo una multa: una sentenza che, in teoria, si sposa meglio con la logica giuridica che dovrebbe punire le infrazioni amministrative senza inficiare il lavoro e i sacrifici di chi va in campo e non trae vantaggio alcuno dai pasticci contabili.