Classifica Serie A definitiva: Juve, sarà Europa Ceferin permettendo

La Juventus , per l'inchiesta sulla manovra stipendi, ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento dal Tribunale Federale Nazionale : solo un'ammenda di 718mila euro per il club bianconero , che rinuncia dunque ad altri eventuali ricorsi e riesce ad ottenere la conclusione dei procedimenti a suo carico.

Juventus, la classifica prima dell'ultima giornata

Nessun ulteriore punto di penalizzazione, dunque, dopo il -10 inflitto ai bianconeri per il caso plusvalenze. In questo modo si può finalmente avere una panoramica definitiva sulla classifica di Serie A, ovviamente aspettando l'ultima giornata di campionato dove la Juve giocherà in casa dell'Udinese e gli eventuali provvedimenti della Uefa con Ceferin. La Vecchia Signora resta così a 59 punti, occupando il settimo posto che le garantisce almeno l'accesso in Conference League. L'obiettivo è ora quello di raggiungere la zona Europa League occupata da Roma (60 punti) e Atalanta (61 punti), entrambe impegnate in casa rispettivamente contro lo Spezia e il Monza.