Plusvalenze Juve e -10, le motivazioni: 4 Paratici, 3 Agnelli...

Sono state rese note dalla Corte Federale d'Appello le motivazioni in merito al processo plusvalenze, alla sentenza del 22 maggio scorso con la penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juventus nella stagione in corso: per Paratici pesano 4 punti di penalizzazione, 3 per Agnelli, 2 per Arrivabene, 1 per Cherubini. "Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un'ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati" si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale della Figc.