Diretta Juve: processo plusvalenze, nuova penalizzazione, la giornata live

TORINO - Mentre la Juventus si gioca in campo la qualificazione alla prossima Champions League (i bianconeri sfidano l'Empoli nel posticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A), la Corte Federale d'Appello è chiamata a decidere sulla penalizzazione da infliggere alla Vecchia Signora per l'inchiesta plusvalenze. Quella di oggi, dunque, sarà una giornata campala per il futuro della società di Corso Galileo Ferraris. Dapprima era arrivata una penalizzazione di 15 punti, successivamente restituiti. L’organo, che si riunirà online in composizione differente rispetto alla scorsa volta, dovrà dunque rimotivare ed eventualmente rimodulare la penalizzazione dato che la condanna della giusitizia sportiva era arrivata per atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti. Pertanto, posto che il Collegio ha respinto i ricorsi di Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Paratici, ma ha accolto quelli di altre sette figure (Garimberti, Grazioli Venier, Hughes, Marilungo, Nedved, Roncaglio, Vellano), è ipotizzabile che la nuova sanzione segua un’adeguata proporzione, qualora questi profili risultino effettivamente prosciolti: si vocifera infatti di una pena che si aggira intorno ai 9 punti. È piuttosto verosimile che l’iter si concluda entro la giornata stessa, proprio come capitato lo scorso 20 gennaio, pertanto la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe scendere in campo al Castellani conoscendo già la decisione della Corte Federale d'Appello.