Perché il 22 maggio è il giorno in cui si decide il futuro Juve

Juventus, eliminazione amara al Sanchez-Pizjuan

Intanto, mentre al Bar Social infuria di nuovo l'hashtag #allegriout, a corroborare i più critici nei confronti del tecnico livornese c'è un dato statistico che rende ancora più amara l'eliminazione di Siviglia: da 45 anni la Juve non restava a secco per due anni di fila. Bisogna infatti risalire al biennio '86-'88 per ritrovare un simile periodo di astinenza da vittoria, sia in campo nazionale sia in campo internazionale. Ha annotato Allegri al Sanchez-Pizjuan: "Chiudiamo senza successi? Purtroppo, ma, quando arrivi in fondo, ci sono anche molte altre squadre che non sollevano trofei… Nessuno nasce imparato. Coontro il Siviglia la partita è stata maschia e, in certe situazioni, abbiamo pagato. Non ci resta che recuperare le energie: in campionato abbiamo l'obbligo di arrivare secondi". La disamina del tecnico ha avuto il pregio della lucidità ed è stata scevra da alibi, sebbene solo Max sappia quante e quali difficoltà abbiano lastricato il suo cammino, in questa stagione poco folcloristica e molto maledetta. Empoli, Milan, Udinese: davanti a sé, la Juve ha tre partite per totalizzare 9 punti e vedere l'effetto che farà dopo il 22 maggio. Le montagne russe non finiscono mai.