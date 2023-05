TORINO - Dopo la condanna a -10 punti nella classifica di Serie A per il caso plusvalenze, in casa Juventus arriva anche la data dell’udienza del secondo filone per la manovra stipendi. Il club bianconero, dopo essere stato deferito, dovrà presentarsi innanzi al tribunale federale nazionale della Figc il 15 giugno prossimo. Un mese decisivo per il futuro bianconero mentre restano ancora gli impegni di campionato dove è arrivata la seconda penalizzazione in corsa della stagione.