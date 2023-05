Stipendi Juve, il retroscena: c'era ok di Chiné, il Coni ha bloccato tutto

Patteggiamento fallito e Juventus deferita. O forse no, non è davvero andata così. Non sempre il sottobosco della giustizia sportiva segue un andamento logico e lineare, infatti. E questo parrebbe proprio uno di quei frangenti. Secondo le ricostruzioni intorno all’atto con cui ieri il procuratore federale Giuseppe Chiné ha deferito la Juventus e otto suoi dirigenti o ex dirigenti per il secondo filone dell’indagine – quello sulle manovre stipendi 2019-20 e 2020-21, sui rapporti con gli agenti e le partnership sospette – un precedente accordo tra le parti sarebbe stato anche trovato. Per la soddisfazione della Procura Federale e per quella della Juventus, naturalmente. Il contenuto dell’intesa, non essendo ancora stato istituito il processo, è però dovuto passare al vaglio della Procura Generale del Coni, che ha posto una sola, ma dirimente, obiezione: quella della recidiva, dato che le violazioni riguardo il secondo fascicolo si sovrapporrebbero perfettamente a quelle del primo. Articolo 4.1 prima e articolo 4.1 dopo.