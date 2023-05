Juve, nuova penalizzazione. Quanti punti? Spallone, Chiné e la riduzione

La nuova data da cerchiare in rosso per tutto il mondo Juve (e per vie traverse anche per le altre società di Serie A) è il 22 maggio. Lunedì prossimo la Corte d’Appello Federale dovrà quantificare i nuovi punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Quale potrebbe essere l’iter del nuovo procedimento? L’avvocato bolognese Giorgio Spallone, sui propri profili social, è tornato sulla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ipotizzando lo scenario che potrebbe attendere la società bianconera. “A pagg. 71-72 della Decisione n. 40/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport - CONI, - scrive il legale tifoso dell’Inter - è enunciato il motivo di accoglimento dei ricorsi nn. 17- 18 e 13/2023, proposti dagli amministratori privi di deleghe operative e a ricaduta di quello proposto dalla Società Juventus F.C.: