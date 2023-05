Juve, Figc, plusvalenze e stipendi: perché il 22 maggio è il giorno chiave

Ci sono gli ottimisti, che credono a una Juventus che l’anno prossimo disputerà le coppe, forse addirittura la Champions League. I pessimisti (o realisti se preferite), che non riescono a vedere come, fra sottrazioni di punti e minacce Uefa, la Juventus possa partecipare anche solo alla prossima Conference. E in mezzo c’è la Juventus, all’interno della quale si commenta con prudentissima parsimonia e che, in fondo, si divide allo stesso modo, fra chi crede e chi no, perché la verità è che nessuno è in grado dire come andrà a finire. Anche se si iniziano ad avere certezze sul fatto che esiste una strada per chiudere tutto entro questa stagione, mettere un tappo a questa vicenda e andare finalmente avanti (che di cose da fare la nuova Juventus ne ha parecchie).