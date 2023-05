Tare, il -10 alla Juve, il futuro di Milinkovic e la Lazio in Champions

La penalizzazione di 10 punti alla Juventus permette alla Lazio di qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. Il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha commentato così la sentenza per il club bianconero: "Non è stata una situazione facile da gestire. Sapere che una volta sei dentro e l'altra sei fuori cambia anche la motivazione dei giocatori. Purtroppo questa è la situazione, prima si fa chiarezza, meglio è per tutti quanti". A margine della Charity gala dinner a Roma in vista della finale di Coppa Italia, Tare ha elogiato la Lazio per l'obiettivo raggiunto: "Abbiamo fatto un campionato con tanti momenti positivi e altri meno. Fa parte del percorso di crescita che ti fa alzare l'asticella. Soddisfazione enorme, frutto di un lavoro enorme fatto da allenatore, giocatori e società che ha messo in condizione di avere una squadra di livello. Abbiamo fatto un campionato con tanti momenti positivi e alcuni momenti no, ma fa parte della crescita di una squadra in un processo che può portare ad alzare l'asticella".