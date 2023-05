Plusvalenze, la Juventus vuole coerenza: si punta sulla proporzionalità

TORINO - Da Siviglia, a Roma. Dalle panche di una cattedrale alla sacrestia quindi alla cattedra di un tribunale (cit.). Archiviato il “verdetto” di ieri sera, la Juventus s’avvia ora verso un’altra sentenza nodale per l’intera stagione e fors’anche per la successiva. Lunedì è infatti in agenda l’udienza presso la Cfa (Corte federale d’appello) in cui verrà stabilita la nuova penalizzazione per il club bianconero nell’ambito del processo sulle plusvalenze. La Cfa - sia pure in diversa composizione - si esprimerà dunque per la terza volta sulla questione: dopo che aveva prosciolto una volta, aveva “immotivatamente” comminato 15 punti di penalizzazione una seconda volta, la prossima settimana dovrà meglio giustificare i 15 punti di cui sopra oppure rimodulare la penalizzazione. Così ha disposto il Collegio di garanzia dello sport lo scorso 20 aprile accogliendo con rinvio i ricorsi della Juventus (contro il -15 in classifica) e degli ex componenti del suo consiglio di amministrazione (inibiti per 8 mesi). Sì, esatto. Vero.