Juve fuori anche dalla Conference? I giudici si studiano la calcolatrice

E figurarsi senza la crisi di aprile, con solo un punto in quattro giornate... Anche così, però, la classifica bianconera comincia a rendere il concetto di «dosimetria sanzionatoria», di per sé intuibile ma non proprio di lampante chiarezza per chiunque, complicato da maneggiare anche per coloro che dovrebbero applicarlo, ovvero i giudici della Corte federale d’appello della Figc. Giudici che lunedì 22 maggio, poche ore prima di Empoli-Juventus, saranno chiamati a definire una nuova penalizzazione nel processo plusvalenze, rimodulando quella (di 15 punti) che avevano inflitto alla società bianconera il 20 gennaio scorso. La sentanza è stata rinviata loro dal Collegio di garanzia dello sport che, pur confermando il giudizio di condanna sull’operato dei dirigenti apicali (inibiti) e dunque la responsabilità oggettiva e la punibilità della società, ha chiesto alla Corte di motivare le responsabilità dei dirigenti senza delega oppure prosciorglieli e ricalcolare la sanzione tenendo conto del proscioglimento. Dunque ridurla. Proprio nelle motivazioni pubblicate dal Collegio si fa riferimento al concetto di «dosimetria sanzionatoria» citato dal procuratore federale Chiné nell’atto di deferimento in cui aveva chiesto per la Juventus 9 punti di penalizzazione, poi aumentati a 15 dalla Corte per rendere la pena certamente afflittiva, ovvero tale da impedire alla società bianconera di qualificarsi alle coppe europee.