Processo plusvalenze, Juve al contrattacco: la doppia strategia difensiva

TORINO - Processo plusvalenze : Juve al contrattacco. Ieri i legali del club e degli ex membri del Consiglio di amministrazione bianconero hanno depositato le memorie difensive in vista dell’udienza che si terrà lunedì presso la Corte d’appello della Figc . In ballo ci sono le inibizioni di 8 mesi per gli ex dirigenti (da giustificare o cancellare) e la penalizzazione per il club (da rimodulare rispetto al -15 inflitto lo scorso 20 gennaio). La Corte federale, sia pure in diversa composizione, torna in ballo dopo che il Collegio di garanzia dello sport il 20 aprile aveva parzialmente accolto - con rinvio - i ricorsi presentati dai condannati della galassia bianconera nell’ambito del processo sulle plusvalenze.

Cosa succede lunedì

Bene inteso: nulla da fare per gli apicali (Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini le cui condanne sono passate in giudicato: dai 16 ai 30 mesi di inibizione) ritenuti anche in terzo grado “sleali”, cioè autori di «comportamenti non corretti sistematici e ripetuti, frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori». Tuttavia il Collegio di garanzia ha ritenuto che la Corte federale non avesse sufficientemente spiegato come e perché fossero responsabili anche i dirigenti senza deleghe: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio. L’input della presidente Gabriella Palmieri Sandulli è dunque stato quello di rinnovare «la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus».