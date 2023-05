Plusvalenze Juve, Giorgetti: Perché togliere punti? Si sequestri lo stadio

ROMA - Si avvicina il 22 maggio per la Juventus con la nuova udienza della Corte Federale della Figc per la rivalutazione della sanzione sul caso plusvalenze. Dopo l'annullamento del -15 in classifica, per il club bianconero è in arrivo una nuova penalità dalle situazioni extra-campo che potrebbe costare anche la partecipazione alle prossime coppe europee. Sulla situazione è intervenuto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti parlando a margine dell'evento "Vita da campioni" al Foro Italico. Per il guardasigilli del governo italiano il tema della giustizia sportiva è molto delicato: "Va ripensato tutto il sistema. Sulla giustizia sportiva avevamo avviato un percorso in parallelo con Sport e Salute, una prospettiva di riforma, avevamo auspicato che il sistema dello sport riuscisse in qualche modo ad autoriformarsi però è complicato. È evidente che il sistema concepito negli anni Sessanta o Settanta non può più funzionare". Prende posizione Giorgetti che sulla situazione del club bianconero approfondisce.